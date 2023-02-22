Binalarda kullanılan 3 yöntem depreme meydan okuyor: Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel |TOKİ’ler neden sağlam! İşte sırları..

Türkiye, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asın çifte depremlerinde adeta sarsıldı. Yaşanan deprem felaketi ile binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Yaklaşan İstanbul depremi ile vatandaşlar, kendi konutları için panik yapmaya başladı. Pek çok vatandaş, dayanıklı bina inşa etmenin nasıl olabileceğini, hangi malzemeler kullanılırsa binanın çökmeyeceğini merak ediliyor.
UZMANLAR BİNA YAPIMINDA KULLANILAN 3 YÖNTEMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası, dayanıklı bina yapımında kullanılan "radye temel", "perde kolon" ve "tünel kalıp" sistemlerinin önemine dikkat çekti. Mimar Sinan'ın deprem teknikleri üzerine çalışmalar yapan Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ise Mimar Sinan yapılarında temellerin sağlam zemine oturmalarını sağlamanın yanında duvarları, sütunları, kubbeleri taşıyan ayakları, kemerleri birbirine bağlamış ve kubbeleri desteklemek için gerekli payanda, gergi sistemlerinin kullandığını belirtti.
"YENİ BİNALAR YIKILDI "
Deprem yerleri incelendiğinde zemin açısından iyi olan tepelik alanlarda bina yıkılmalarının olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Üniversite olarak, ekip olarak gittiğimizde biz de gördük bunu. Ama zemini kötü olan yerler, tarım arazisi, alüvyonal zeminler gibi yerlerde 2000 yılından önceki eski binaların yıkılması normal. Ama yeni binaların da yıkıldığı oldu." dedi.