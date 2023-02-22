Deprem bölgesinde yapılacak konutlar için çalışmalar başladı: "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak"

"156 BİN BİNANIN YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI OLDUĞUNUN TESPİTİNİ YAPTIK"

Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüm Türkiye'de 7 bin 300'ü aşkın uzman personelimizle çalışıyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 binanın incelemesi tamamlandı ve 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Kilisimizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümün yine yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık."

"TÜM YAPILARI TEKRAREN İNCELEYECEĞİZ"

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Kurum, "Bugüne kadar incelenmiş olan 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tüm yapıları tekraren inceleyeceğiz. Tekraren bu yapılara gidip tek tek bu yapıların 6,4 ve 5,8 şiddetli depremlerde hasarlarının durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Diğer bölgelerden gelen talepler de oldukça fazla, oralarda da tekrar tespitlerimizi yapacağız." diye konuştu.

"DEPREM KONUTLARIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR MALZEME SIKINTISI YOK"

Kurum, kalıcı konutların inşasına ilişkin bugün bir toplantı yaptıklarını aktararak, "Tüm Türkiye'deki inşaat malzemecileri üreticilerini çağırdık ve onlardan buradaki sürece ilişkin görüş, fikir, önerilerini aldık. Yapacağımız tüm deprem konutlarıyla ilgili herhangi bir malzeme sıkıntısı, tedarik sıkıntısının olmadığını da hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Toplantıda, inşaat sektörü temsilcileri, malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz. Aksi bir durumu da anbean takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına bu manada müsaade etmeyeceğiz." dedi.