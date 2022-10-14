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    EYT’lilere Aralık çözümü! Yaşı bekleyenler için ipucu geldi! Çalışmalar ne aşamada? Neler gündemde?

    Bakan Bilgin, EYT’nin Aralık’ta çözüme kavuşturulacağını belirterek, ‘Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olacak’ dedi, düzenlemenin memnun edeceğini söyledi.

    EYT’lilere Aralık çözümü

    Milyonlarca çalışanın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.



    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin Aralık ayında çözüme kavuşturulacağını söyledi.



    Bilgin, düzenlemeye ilişkin, "Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek" şeklinde konuştu.



        EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.



        SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor.



        1999'da yasada getirilen şartlara göre de istenen prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında bulunuyor.



            KİMLER KAPSAMDA?
            Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak gerekiyor.



            Eğer yaş şartı kaldırılıp emeklilik için sadece prim ve yılı tamamlamak yeterli sayılırsa, düzenleme yürürlüğe girdiğinde söz konusu şartları sağlayanlar emekli olabilecek. Bu 2 kriteri sağlayamayanlar da şartları sağladıklarında emekli olacak.

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            Haberler Ekonomi EYT’lilere Aralık çözümü! Yaşı bekleyenler için ipucu geldi! Çalışmalar ne aşamada? Neler gündemde?
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