Asgari ücrete enflasyon ayarı! Kaç lira olacak? l Ekonomi haberleri

Milyonlarca çalışan yıl sonunda belirlenecek asgari ücret rakamını şimdiden merak etmeye başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi enflasyon rakamlarını baz alacak. daha önceki yıllarda yapılan artışlarda bakıldığında genelde enflasyonun 5-7 puan üzerinde artışlar yapıldığı görülüyor. Ancak geçtiğimiz yıl ara zamla birlikte toplamda yüzde 80'in üzerinde bir artış yapılmıştı. Bu yıl sonunda da enflasyonun yüzde 65- 70 civarında olması tahmin ediliyor. bunun üzerinde bir zam yapıldığında ise net asgari ücretin 10 bin liraya kadar çıkabileceği konuşuluyor. Yıllık enflasyonun 10 puan üzerinde bir zam yapıldığında yani yüzde 80'lik bir artış ile net asgari ücret 9.900 liraya çıkacak. Ancak komisyonun 2022 de olduğu gibi yine ara zam formülüyle iki ayrı oran da belirleyebileceği konuşuluyor.
GENÇLERE HEM İŞ HEM EV
Türkiye'nin 81 ilinde ilk etapta 250 bin olmak üzere toplamda 500 bin konut üretimi ile vatandaşa yuva kazandıracak sosyal konut projesinde genç başvuru sayısı rekora gidiyor. Toplam başvuru sayısı 5 milyonu bulurken bunun 2 milyonunu gençler oluşturdu. Gençler için yüzde 20 kontenjan ayrılırken başvuruda kolaylaştırıldı. Ailelerinin evi de olsa, gelirleri yüksek de olsa 18 ila 30 yaşındaki gençler projeye başvurabiliyor. 31 Ekim'e kadar devam edecek başvurularda genç sayısının daha da artması bekleniyor. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Son 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını belirterek bu konutlardan 1 milyon 170 binini TOKİ eliyle yaptıklarını hatırlattı. Bakan Kurum, şunları söyledi: "18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için iş yerleri projesi hazırladık. Bu proje kapsamında da kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz, iş yerlerine başvuracaklar ve kurayla bu iş yerlerinden alabilecekler."
SANAYİCİYE ELEKTRİK DESTEĞİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüm dünyada artan enerji fiyatlarından sanayicinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla sanayicilere elektrik üretim kolaylığı getirdi. EPDK bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.
PALAMUT BOLLUĞU UCUZLUK GETİRDİ
Bu günlerde özellikle Batı Karadeniz taraflarında bolca avlanan palamut balıkçı tezgâhlarını şenlendiriyor. Balıkçılar, sezonun en verimli günlerini yaşadıklarını belirterek her bütçeye uygun fiyatın olduğunu söyledi. Palamudun genellikle Batı Karadeniz taraflarından geldiğini belirten balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu, "Bolluk devam ediyor inşallah devamı da gelecek çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Vatandaşın balığa talebi de var satışlarımız da yükseliyor. Fiyatlar makul iriliğine göre değişiyor 4 tane 100 TL, 3 tane 100 TL, irileri 40-50 TL arasında. Mezgit 25-70 TL arası istavrit 40-60 TL arası değişiyor" dedi.