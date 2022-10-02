Asgari ücrete enflasyon ayarı! Kaç lira olacak? l Ekonomi haberleri





İNSAN DEĞİL ROBOT

Tesla'nın merakla beklenen Optimus insansı robotunun final versiyonu henüz hazır olmasa da, ikisi de farklı aşamalarda olan bir prototip ve bir de fabrikada çalışan robotla gelinen noktayı gösterdi. İlk olarak sahneyeTesla'nın tamamlanmış robot prototipi olan 'Bumble C' çıktı ve birkaç dans hareketi yaptı. Daha sonrasında robotun dans hareketlerinden çok daha fazlasını yapabildiğini göstermek için kutu taşıma gibi bazı işlevsel hareketler gösterilen bir video yayınlandı. Tesla CEO'su Elon Musk "Robot aslında size gösterdiğimizden çok daha fazlasını yapabilir" dedikten sonra Optimus prototipini bir kutuyu kaldırırken, bir bitkiyi sularken gösteren bir video gösterildi.



NELER YAPABİLİYOR

Yapay zekasını kullanacak. Verilen komutu gerçekleştiriyor. İnsan hareketlerinin bir çoğunu yapabilecek. Yük taşıyabilecek, araba üretiminde çalışabilecek. Fiyatı 20 bin doların altında olacak. Elleri, dizleri ve eklem yerleri hareketli olacak. Bu bölgeler aktüatör ile çalışacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN