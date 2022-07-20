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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK müjdesi gençleri sevindirdi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitelilerin öğrenim kredisinde sadece anaparanın alınacağını açıklaması gençleri sevindirdi. Yurdun dört bir yanından teşekkür mesajı yağdı.

    Gençler sevindi

    BERHAT OKTA:
    Öğrenciler rahat nefes alırken, devletimiz bir kez daha her daim halkının ve öğrencilerinin yanında olduğunu gösterdi.

    ALİ CICIK (ANKARA):
    Kredi Yurtlar Kurumu kredi borçlarının faizlerinin silinmesi eğitimde fırsat eşitliği yakalamamıza ve eğitimle birlikte gençlere verilen değere bir kez daha şahit olmamıza vesile olmuştur.

    BERFİN YEDELER (TRAKYA):
    Cumhurbaşkanımız gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

    MUHARREM GÜVERCİN (KARABÜK):
    Faiz yok, enflasyon farkı yok. KYK kredi borçları artık alınan miktarıyla geri ödenecek.

    AHMET ZEKİ ÖNEL (OSMANİYE): Küresel enflasyona biz gençleri ezdirmeyen, eğitim esnası ve sonrasındaki kariyer süreçlerini rahatlatacak bu karar için şükranlarımı sunuyorum.

    SEMANUR KANDUR (SİVAS):
    Ödemem gereken para, kredinin 2 katına denk geliyordu. Ödemek için ya kredi çekecektim ya da başka borca girecektim. Çok mutlu oldum.

    SELVİ SAVCILI (GAZİANTEP):
    Okuldan mezun olduktan sonra hemen iş bulamadığım için ödeme sorunu yaşamıştım. Bu durum benim gibi pek çok arkadaşı rahatlatacak.

    TOLGA DURUM (ERZURUM):
    Cumhurbaşkanımız, sorun yaşayan yüzbinlerce gencin bu derdine derman oldu. Bu büyük bir fedakarlıktır.

    BEGÜM UĞUR (NiĞDE):
    Kredi faizlerinin kalkması hem biz gençler için hem ailemiz için çok önemli bir açıklamadır.

    ENES YEŞİLYURT (TRABZON):
    KYK borcunun faizi bizim için büyük sorundu. Gençliğin ve öğrencilerin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız yine bizlerin yanında yer aldı.

    SEVDENUR KILIÇ (KOCAELİ):
    Sadece anaparanın alınacak olması bizi çok sevindirdi.

    MAHMUT PİŞGİNLEBLEBİCİ (KAYSERİ):
    Kullandığım kredinin anaparası kadar da faizi vardı. Şu an ödeyeceğim para kalmadı.

    GAZİ TAŞ (ANTALYA):
    KYK borcum 53 bin liradan 14 bin liraya indi.
    Abbas ÇAKAR - Erdoğan ÖZTÜRK - Mehmet YILDIRIM

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    Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK müjdesi gençleri sevindirdi!
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