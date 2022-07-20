Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK müjdesi gençleri sevindirdi!

● BERHAT OKTA:

Öğrenciler rahat nefes alırken, devletimiz bir kez daha her daim halkının ve öğrencilerinin yanında olduğunu gösterdi.

● ALİ CICIK (ANKARA):

Kredi Yurtlar Kurumu kredi borçlarının faizlerinin silinmesi eğitimde fırsat eşitliği yakalamamıza ve eğitimle birlikte gençlere verilen değere bir kez daha şahit olmamıza vesile olmuştur.

● BERFİN YEDELER (TRAKYA):

Cumhurbaşkanımız gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

● MUHARREM GÜVERCİN (KARABÜK):

Faiz yok, enflasyon farkı yok. KYK kredi borçları artık alınan miktarıyla geri ödenecek.

● AHMET ZEKİ ÖNEL (OSMANİYE): Küresel enflasyona biz gençleri ezdirmeyen, eğitim esnası ve sonrasındaki kariyer süreçlerini rahatlatacak bu karar için şükranlarımı sunuyorum.

● SEMANUR KANDUR (SİVAS):

Ödemem gereken para, kredinin 2 katına denk geliyordu. Ödemek için ya kredi çekecektim ya da başka borca girecektim. Çok mutlu oldum.

● SELVİ SAVCILI (GAZİANTEP):

Okuldan mezun olduktan sonra hemen iş bulamadığım için ödeme sorunu yaşamıştım. Bu durum benim gibi pek çok arkadaşı rahatlatacak.

● TOLGA DURUM (ERZURUM):

Cumhurbaşkanımız, sorun yaşayan yüzbinlerce gencin bu derdine derman oldu. Bu büyük bir fedakarlıktır.

● BEGÜM UĞUR (NiĞDE):

Kredi faizlerinin kalkması hem biz gençler için hem ailemiz için çok önemli bir açıklamadır.

● ENES YEŞİLYURT (TRABZON):

KYK borcunun faizi bizim için büyük sorundu. Gençliğin ve öğrencilerin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız yine bizlerin yanında yer aldı.

● SEVDENUR KILIÇ (KOCAELİ):

Sadece anaparanın alınacak olması bizi çok sevindirdi.

● MAHMUT PİŞGİNLEBLEBİCİ (KAYSERİ):

Kullandığım kredinin anaparası kadar da faizi vardı. Şu an ödeyeceğim para kalmadı.

● GAZİ TAŞ (ANTALYA):

KYK borcum 53 bin liradan 14 bin liraya indi.

Abbas ÇAKAR - Erdoğan ÖZTÜRK - Mehmet YILDIRIM