Çalışana yeni mesai! Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama

1 Mayıs'ın ortaya çıkışının altında uzun mesai saatlerinin bulunduğunu söyleyen Bilgin, şöyle devam etti:



8 SAAT ESKİDE KALDI

"8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz."



