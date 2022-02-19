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    Tim 'Cook' kazandı! Apple hissedarları ayaklandı...

    2021 yılında 99 milyon dolar kazanan Tim Cook, güvenliğe 630 milyon, özel jete de 712 bin dolar harcattı. Apple hissedarları ayaklandı. İşte detaylar...

    ’Cook’ kazandı
    Apple'ı 10 yılı aşkın bir süredir yöneten Tim Cook'un 2021 yılındaki toplam 99 milyon dolarlık maaşı ve yan ikramiyeleri, hissedarlar arasında tartışmaya yol açtı.

    Resmi belgelere göre Cook'un geliri, ortalama bir Apple çalışanının maaşından 1447 kat daha fazla oldu. Apple, Cook'un kişisel güvenlik harcamalarına 630 bin dolar, özel jeti için de 712 bin dolar ödedi. Bu durum da şirkette tartışıldı.


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