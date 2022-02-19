Tim 'Cook' kazandı! Apple hissedarları ayaklandı...

Apple'ı 10 yılı aşkın bir süredir yöneten Tim Cook'un 2021 yılındaki toplam 99 milyon dolarlık maaşı ve yan ikramiyeleri, hissedarlar arasında tartışmaya yol açtı.
Resmi belgelere göre Cook'un geliri, ortalama bir Apple çalışanının maaşından 1447 kat daha fazla oldu. Apple, Cook'un kişisel güvenlik harcamalarına 630 bin dolar, özel jeti için de 712 bin dolar ödedi. Bu durum da şirkette tartışıldı.
Resmi belgelere göre Cook'un geliri, ortalama bir Apple çalışanının maaşından 1447 kat daha fazla oldu. Apple, Cook'un kişisel güvenlik harcamalarına 630 bin dolar, özel jeti için de 712 bin dolar ödedi. Bu durum da şirkette tartışıldı.