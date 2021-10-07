İŞKUR'dan iş arayanlara sevindiren haber! Acilen 130 bin eleman alınacak

Türkiye İş Kurumu, 130 bine yakın açık işe hızlı şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı.

İş arayanlar kurum aracılığıyla özel sektör firmalarına yerleştirilirken, açık işler listesinde makine mühendisinden bilgisayarlı makine kullanıcısına, bekçiden banka müşteri temsilcisine kadar hem beyaz hem de mavi yakalılar için fırsat imkanı bulunuyor.

Açık işte imalattoptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.

Kurumun açık iş listesinde, 'acil tıp teknisyeni, ahşap boyama elemanı, akaryakıt satış elemanı, aşçı, kaynakçı, ayakkabı imalatçısı, beden işçisi, bekçi, bilgisayar donanım, teknoloji teknikeri gibi meslekler yer alıyor. Hazal ATEŞ.