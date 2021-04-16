Kaskoda büyümenin işareti geldi

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "2020 yıl sonu oto sigortalarında prim üretim verilerine baktığımızda pandeminin etkisi göze çarpıyor. Yıl sonunda zorunlu trafik sigortasında 20 milyar lira prim üretimi ve yüzde 30.1'lik bir pazar payı, kasko branşında ise 10 milyar lirayı aşan bir prim üretimi ve yüzde 15.8'lik bir pazar payı gorüyoruz. Kaskoda yıl sonu büyümesi yüzde 14.2, zorunlu trafik sigortasında ise yüzde 9.5 oranlarında büyüme gorülse de enflasyon etkili rakamlarda pandemi koşullarının etkileri hissediliyor" dedi. 2020'nin aksine 2021'de oto sigortalarının pandemi öncesi büyüme rakamlarının tekrar yakalanacağına dikkat çeken Kırmızı, şöyle konuştu:

"Hem normalleşme süreclerinde sağlanacak mali destekler hem de kitlesel aşılamaların yaratacağı olumlu iyileşme sürecleri ile birlikte pandemi sonrası toparlanma sürecinin başlangıcı olacak 2021 yılı ile oto sigortalarında da pandemi öncesi büyüme ivmesinin tekrar yakalanacağını ongorüyoruz. 2021 yılının ilk verilerini incelediğimizde Ocak sonu prim üretiminde kasko branşında yüzde 27.3, reel olarak ise yüzde 10.7'lik büyümenin yakalandığı gorülüyor. Bu büyümenin kasko branşında 2021 yılını olumlu bir grafik ile kapatmasının habercisi olacağını ongorüyoruz." Doğa Sigorta'nın 1 Haziran'a kadar sürecek kampanyasını anlatan Kırmızı, "Kasko sigortası ürününde hasarsız geçirilen her poliçe dönemi yenilemesinde sağlanan hasarsızlık indirimini 1 yıla kadar koruyoruz" ifadesini kullandı.