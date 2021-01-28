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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 10:08
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    • 28.01.2021 10:28
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    Son dakika: Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı! Yüzde 1,6 oranında artış

    Son dakika haberine göre () Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ayında 94,7 iken, ayında yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Ekonomiye güven artıyor! Kritik veri açıklandı

    Ekonomik güven endeksi ayında 94,7 iken, ayında %1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



    endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında %4,0 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı.

    Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, endeksi %5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: TÜİK Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı! Yüzde 1,6 oranında artış