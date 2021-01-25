SON DAKİKA: Ekonomide kritik veri açıklandı: Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi





Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 16.5 düzeyine yükseldi.

TCMB verilerine göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan gelişme, bir önceki aya kıyasla güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Bunun yanında, gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme güçlenirken, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı.

Ayrıca, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.