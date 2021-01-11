Sınav için başvurular 18 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak mesai bitiminde sona erecek. Başvurular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurumun internet sitesinden (www.ihale.gov.tr) elektronik olarak yapılacak, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgiler, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek. Bu belgeler, KİK'in resmi internet sitesinden edinilebilecek. Sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde, bunlar tarafından duyuru şeklinde ilanı yapılacak internet adresi üzerinden de belgeler temin edilebilecek.