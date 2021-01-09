Kamu binalarına elektrik tasarrufu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, okullar dahil tüm kamu kurumlarının daha az enerji tüketmesi için düğmeye bastı. Kamu binalarındaki enerji tüketimi ile ilgili Dünya Bankası ve AB fonlarından sağlanan 200 milyon dolar ile yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında tüm kamu binalarının enerji sarfiyatının anlık gözlemlenmesini sağlayacak bir model geliştirildi. Projede hedef ise kamu binalarının daha verimli ve daha az enerji tüketen yerler haline getirilmesi. Ancak az enerji tüketirken, konfor oranı da düşürülmeyecek.
ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN