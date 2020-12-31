2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ile birlikte 100 milyon TL kazandıran büyük ikramiye numarası belli oldu. 31 Aralık 2020 akşamı yapılan Milli Piyango çekilişi sonucunda ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Buna göre toplamda 563 milyon 400 bin TL Milli Piyango tarafından dağıtıldı. 1 numara büyük ikramiyeyi kazanırken, 2 numara 10 milyon TL, 10 numara 1 milyon TL, 30 numara 120 bin TL ve 100 numara da 10 bin TL kazandırdı. Bunun yanında 200 numara 5 bin TL, 500 numara bin TL, 10 bin numara 500 TL, 40 bin numara 400 TL, 200 bin numara 300 TL, 700 bin numara 200 TL, 2 milyon numara ise 100 TL kazandırdı. Aynı zamanda teselli ikramiyesi de 100 bin TL olarak 63 bilete isabet etti. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız
2021 milli piyango yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız
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Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
Kazanan Bilet Sorgula
Milli Piyango bilet sorgulama robotu ile birlikte pratik ve hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak zaman kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı ile birlikte biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını kolay bir şekilde öğrenebilmekteler. Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye için değil diğer ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek için bilet numaralarınızı tam olarak yazmanız gerekiyor. Buna göre son 5, 4, 3, 2 ve 1 rakamına göre kazanmış olduğunuz ikramiyeler de yine biletinizin tam numarasını yazarak belirlenecektir. Büyük ikramiyenin dışında son rakamlarına göre verilen ikramiyeler sayesinde de kazanan olabilirsiniz. Bu yıl da diğer çekilişlerde olduğu gibi amorti ve teselli ikramiyeleri de belli oldu.
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
2021 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı
Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?
MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür. Başka bir deyişle almış olduğunuz bilet türüne yani tam, yarım ve çeyrek bilete göre amorti isabet ederse sadece bilet bedelinizi kazanmış olursunuz. Buna göre yarım bilete amorti çıkarsa yarım bilet bedeli ikramiyeyi kazanırsınız. Amorti numaraları da bu yıl diğer çekilişlerde olduğu gibi iki numara olarak belirlendi. Yılbaşı amorti numaraları ile biletinizin son rakamına bakarak amorti çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.
Ayrıca 63 farklı numaraya da 100 bin TL değerindeki teselli ikramiyesi isabet etti. Bu ikramiyeler büyük ikramiyeyi sadece tek bir rakam ile kaçırmış olan bilet sahiplerine çıktı. Teselli ikramiyelerin belirlenmesinde büyük ikramiyeyi oluşturan rakamlardan hangi sırada olduğuna bakılmadan sadece bir tanesinin farklılık göstermesi gerekiyor.
Ödemeler Hemen Yapılıyor
Milli Piyango sorgulama sonrasında biletinize ikramiye çıkmışsa, 5 bin TL'ye kadar olan ödemeler için bayileri tercih edebilirsiniz. Amorti ödemeleri de bayilerden yapılmaktadır. 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler için ise 81 ilde bulunan Halkbank şubelerini kullanabilirsiniz. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye için ise İstanbul Levent'te bulunan Halkbank şubesinin kullanılması gerekmektedir. 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler başvuru ile birlikte aynı gün içinde ödeniyor. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye ise 5 iş günü içerisinde hazırlanarak talihlilere ödemesi yapılıyor.