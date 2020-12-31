2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.
Milli Piyango bilet sorgulama robotu ile birlikte pratik ve hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak zaman kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı ile birlikte biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını kolay bir şekilde öğrenebilmekteler.İşte 2021 Milli Piyango çekilişinde 10 bin TL - 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar ve millipiyangoonline.com bilet sonucu öğrenme!
10 BİN TL - 10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programına göre, 14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi 31.12.2020 tarihinde yapılacaktır.
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'de başlayacak hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
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10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR