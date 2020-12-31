MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN MARKETLER

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen fetvanın ardından Milli Piyango biletlerine olan ilgi bir miktar azalmış olsa da bazıları bunu, yıllar süren bir gelenek olarak görüyor. Öyle ki 'Zaten bana çıkmaz' diyerek bilet alanların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Her yılın sonunda o heyecana kapılmak isteyen vatandaşlar, 2021'e girerken de en şanslı kişi olmak için yarışırken bilet satan marketler de merak konusu oldu.

MİGROS

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin market alışverişlerini yaparken Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilmeleri için kasalarında bilet satışına başladı. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle yılbaşı biletleri Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter mağazalarında yerini aldı.

Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor.

CARREFOURSA

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlerinde yapılan Milli Piyango çekilişi, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi olarak düzenleniyor. Büyük ikramiye kazanma şansı için CarrefourSA'lardan yaptığınız alışveriş sonrası kasalara uğramayı unutmayın.

Yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize Milli Piyango bileti alabilir, hayallerinin ve umutlarının yeşermesini sağlayabilirsiniz.

NİMET ABLA

İstanbul'da Eminönü'nde küçücük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla, piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu. Birçok İstanbullu Nimet Abla'dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi. Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe'de bir cami yaptırmış, 1978 yılında aramızdan ayrıldığı zaman cenazesine ondan bilet alarak şansım deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı...