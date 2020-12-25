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    • Ekonomi
    • 25.12.2020 08:51
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    • 25.12.2020 08:51
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    Otomobil devi resmen duyurdu! ettiler

    Güney Koreli otomotiv devi , 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle başvurusunda bulundu. Bu haberlerin ardından Hollywood yıldızı yapımcı Stüdyoları da iflas ettiğini duyurdu.

    Otomobil devi resmen duyurdu! İflas ettiler

    Şirket bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılarla boğuşmuş Hintli Mahindra'nın 'un yüzde 75'ini satın alarak tan kurtarması sonrasında yoluna devam etme kararı almıştı.

    Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz."

    Global arenada bir diğer iflas haberi de ABD'den geldi. 1924 kuruluşlu Hollywood yıldızı yapımcı () Stüdyoları iflas etti. Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi var.

    Şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldığı belirtiliyor. MGM'in piyasa değerinin 5.5 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.

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