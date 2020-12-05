'Efsane indirim' yalanına on binlerce lira ceza yolda! Şikayet yağdı

Kurulun, savunmaları da dikkate alarak yapacağı toplantıda bazı dosyaları karara bağlayacağı ve şirketlere cezai yaptırım uygulayabileceği öğrenildi. Yapılan tespitlere göre 104 bin 781 liraya kadar ceza kesilebilecek. Şirketlerin "indirime gitmiş gibi" reklam yaparak daha yüksek fiyattan ürün satması, tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konu oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tüketiciler, Reklam Kurulu'na başvuru yapabiliyor. Bunlar yazılı olarak veya elektronik ortamda gerçekleşiyor.