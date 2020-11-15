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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 Gazete
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    e 32 kuruş indirim

    in nda pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

    Benzine 32 kuruş indirim
    Benzinin nda pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre in litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 'da 6,97 TL, 'da ve 'de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor. Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar farklılık gösterebiliyor.
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    Haberler Ekonomi Benzine 32 kuruş indirim