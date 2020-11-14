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    • Ekonomi
    • 14.11.2020 Gazete
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    yarın 81 ilde yapılıyor

    Ölçme, Seçme ve () Başkanlığı'nca, () yarın 81 ilde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan '' ve '' testleri uygulanacak. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapılacak.

    EKPSS yarın 81 ilde yapılıyor
    Ölçme, Seçme ve () Başkanlığı'nca, () yarın 81 ilde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan '' ve '' testleri uygulanacak. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapılacak.
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