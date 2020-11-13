Dörtnala rekor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl gerçekleştirdiği 6 yarış tayı mezadında 242 at satarak, rekor gelir elde etti. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, "Bu sene 242 tane yarış tayı satışı gerçekleştirdik ve toplamda 33 milyon liralık bir ciro yaptık" dedi. Geçen yıla göre yüzde 40 daha fazla kazanç elde ederek rekor kırdıklarını anlatan Işıkgece, "Elit satışlarda 2 tane tayımızı 800'er bin liraya sattık. Bir satışımız da 650 bin liraya gerçekleşti. Bu şampiyon taylardan biri Tekinci, diğeri Özakın. 650 bin liraya giden atımız da Mostar Köprüsü" diye konuştu. Satışını yaptıkları atları ilerleyen yıllarda yarışamayacak hale geldiklerinde geri aldıklarını ve spermalarından yararlandıklarını belirten Işıkgece, bu yıl sperma ihracatı da yaptıklarını söyledi.

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