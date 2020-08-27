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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    Veliler servis mına isyan etti: Okul açılmadan para istiyorlar

    ücret uygulamaları velileri bezdirirken, servislere yönelik de şikayet yağıyor. İşte velilerin özel okulların servis mına verdiği tepkiler...

    Şikayet servisi
    Özel okulların ücret uygulamaları velileri bezdirirken, servislere yönelik de şikayet yağıyor:

    ● Okula ve servis şirketine dilekçe vermemize karşın servis parası iadesi hâlâ yapılmadı. Okul, 'Bizim yapacağımız bir şey yok' diyor.

    ● 3 aylık servis parasının iade edilmesi gerekirken, 2 aylık ödeme oldu.

    ● Servis ücretlerini daha okul başlamadan kredi kartı ile ödemiştim. Mart ayı itibariyle okullar kapandı ama alamadım. Aramalarımıza muhatap bulamamak bir yana, maillere de cevap verilmemeye başlandı.

    ● Kendi hesaplarına göre servis parasını vermiyorlar, cayma bedeli kesiyorlar, kırtasiye parası kesiyorlar, neredeyse borçlu çıkacağız.

    ● Para iadesi beklerken, haberlerini aldık. Okul açılmadan zamlı para istiyorlar.
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    Haberler Ekonomi Veliler servis zammına isyan etti: Okul açılmadan para istiyorlar
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