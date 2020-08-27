Özel okulların ücret uygulamaları velileri bezdirirken, servislere yönelik de şikayet yağıyor:
● Okula ve servis şirketine dilekçe vermemize karşın servis parası iadesi hâlâ yapılmadı. Okul, 'Bizim yapacağımız bir şey yok' diyor.
● 3 aylık servis parasının iade edilmesi gerekirken, 2 aylık ödeme oldu.
● Servis ücretlerini daha okul başlamadan kredi kartı ile ödemiştim. Mart ayı itibariyle okullar kapandı ama para iadesi alamadım. Aramalarımıza muhatap bulamamak bir yana, maillere de cevap verilmemeye başlandı.
● Kendi hesaplarına göre servis parasını vermiyorlar, cayma bedeli kesiyorlar, kırtasiye parası kesiyorlar, neredeyse borçlu çıkacağız.
● Para iadesi beklerken, zam haberlerini aldık. Okul açılmadan zamlı para istiyorlar.
● Okula ve servis şirketine dilekçe vermemize karşın servis parası iadesi hâlâ yapılmadı. Okul, 'Bizim yapacağımız bir şey yok' diyor.
● 3 aylık servis parasının iade edilmesi gerekirken, 2 aylık ödeme oldu.
● Servis ücretlerini daha okul başlamadan kredi kartı ile ödemiştim. Mart ayı itibariyle okullar kapandı ama para iadesi alamadım. Aramalarımıza muhatap bulamamak bir yana, maillere de cevap verilmemeye başlandı.
● Kendi hesaplarına göre servis parasını vermiyorlar, cayma bedeli kesiyorlar, kırtasiye parası kesiyorlar, neredeyse borçlu çıkacağız.
● Para iadesi beklerken, zam haberlerini aldık. Okul açılmadan zamlı para istiyorlar.