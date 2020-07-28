1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından corona virüsten dolayı ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi 1000 TL sosyal yardım parasına başvurular T.C kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım başvurusunun nasıl yapılacağı ve kimlerin alabileceği merak edilirken başvuruyu gerçekleştirenler ise başvuru sonuç sorgulama ekranını araştırıyorlar. Bakan Selçuk, sosyal yardım ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Peki 4. faz başvuruları başladı mı? 1.000 lira sonuçları bayramdan önce açıklanacak mı?
PANDEMİ 1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUCU BAYRAMDAN ÖNCE AÇIKLANACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi. Sonuçların, Kurban Bayramından önce açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
4. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.
3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şu ana kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı.Sonuçlar açıklanır açıklanmaz BURAYA tıklayarak 1.000 TL sosyal yardım parası almaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
KİMLER 3. FAZDA ÖDEME ALAMAZ?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek kısmında başvurular gerçekleştiriliyor.Başvurular T.C kimlik numarısının son haneisine göre belirlenen günlerde yapılıyor.Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuru yapabilir.
İşte T.C Kimlik numarasının son hanesine göre başvuru günleri;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor.
SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında,
halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,
Silikozis Aylığı,
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
Öksüz Yetim Yardımı,
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,
Şartlı Eğitim Yardımı,
Şartlı Sağlık Yardımı,
Çoklu Doğum Yardımı,
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.