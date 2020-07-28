PANDEMİ 1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUCU BAYRAMDAN ÖNCE AÇIKLANACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi. Sonuçların, Kurban Bayramından önce açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

4. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.