TAKVİM, kolej ücretlerini gündeme taşıdı. Bazı kurumlar, okullar açılmazsa paranın kısmen iade edileceğini açıkladı. Veliler çağrı yaptı:
Ücretin yüzde 50'si iade edilsin.
Zoom'dan ders verecekseniz hiç para almayın.
Youtube gibi ücretsiz yapın.
BOŞ DERS
Salgın döneminde uzaktan eğitim yapılmasına fiziki hizmet verilmemesine rağmen özel okullar ücretleri almaya devam etti. Erken kayıt yaptıran veliler ise "Yeni dönemde çocuğum okula gitmezse param ne olacak" diye endişelendi.
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl eğitimin ikinci dönemi yapılamadı. Buna rağmen özel okullar paraları kuruşu kuruşuna aldı. Üstelik alınan paraların içinde verilmeyen yemek, kıyafet ve servis hizmetleri de vardı. Tüm taleplere rağmen özel okullar vermedikleri hizmetlerin paralarını velilere iade etmedi. MEB ise yeni eğitim döneminin 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.
Erken kayıt dönemi başlatan özel okullar ise ücretlerini normal eğitim verilecekmiş gibi belirledi. "Ya salgın nedeniyle okullarda eğitim olmazsa" diye tedirgin olan aileler TAKVİM'e telefon yağdırdı. "Çocuğumuz geçen yıl okula gitmedi ancak biz yemek ve servis parasını bile ödedik" diye dert yandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu ücret politikasını denetlemesi için çağrı yaptı.
YOUTUBE'DA ÜCRETSİZ OKUL
Veliler, zoom üzerinden yapılan eğitimden memnun kalmadı. "Öğretmenlerin anlattığı derslerin hepsi Youtube'da var. Biz bunun için mi para ödüyoruz" açıklamasını yaptı.
TAKVİM YAZDI, İNDİRİM BAŞLADI
TAKVİM'in gündeme taşıdığı haberin ardından bazı özel okullar düğmeye bastı. Okulların açılmaması halinde ücretlerin yüzde 50'sini ödeyeceklerini açıkladı. Veliler ise tüm kurumlardan aynı uygulamayı bekliyor.