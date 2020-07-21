



Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl eğitimin ikinci dönemi yapılamadı. Buna rağmen özel okullar paraları kuruşu kuruşuna aldı. Üstelik alınan paraların içinde verilmeyen yemek, kıyafet ve servis hizmetleri de vardı. Tüm taleplere rağmen özel okullar vermedikleri hizmetlerin paralarını velilere iade etmedi. MEB ise yeni eğitim döneminin 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.



Erken kayıt dönemi başlatan özel okullar ise ücretlerini normal eğitim verilecekmiş gibi belirledi. "Ya salgın nedeniyle okullarda eğitim olmazsa" diye tedirgin olan aileler TAKVİM'e telefon yağdırdı. "Çocuğumuz geçen yıl okula gitmedi ancak biz yemek ve servis parasını bile ödedik" diye dert yandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu ücret politikasını denetlemesi için çağrı yaptı.