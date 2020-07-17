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    • Ekonomi
    • 17.07.2020 Gazete
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    Sinpaş’tan düşük kredi oranı fırsatı

    Sinpaş, her biri farklı konseptlerde geliştirilen ve şu an satışta yer alan tüm projelerini tarihi bir kredi oranıyla oranı ile satışa sundu. Sinpaş'ın sunduğu 0.64 oran, 15 yıl vade ve ilk 12 ay ödemesiz planla 'da , , Gökorman, Metrolife, , 'da Altınoran, Marina , , ve 'da projelerinden ev sahibi olunabiliyor.

    Sinpaş’tan düşük kredi oranı fırsatı
    Sinpaş, her biri farklı konseptlerde geliştirilen ve şu an satışta yer alan tüm projelerini tarihi bir kredi oranıyla oranı ile satışa sundu. Sinpaş'ın sunduğu 0.64 oran, 15 yıl vade ve ilk 12 ay ödemesiz planla 'da , , Gökorman, Metrolife, , 'da Altınoran, Marina , , ve 'da projelerinden ev sahibi olunabiliyor. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, "46 yıldır geliştirilen özgün projeler ve kazanılan sayısız ödülle Sinpaş hem marka hem de finansal kimliği büyütmüş hem de istihdam ve ekonomik kalkınmada aktif rol olarak 'ye değer katmıştır. Birbirinin tekrarı olmayan Sinpaş projeleri yatırımcısını kalkındırırken proje geliştirdiği lokasyonlarda da bölgenin de her zaman gelişimine katkı sağlamıştır" dedi.
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