Sinpaş’tan düşük kredi oranı fırsatı

, her biri farklı konseptlerde geliştirilen ve şu an satışta yer alan tüm projelerini tarihi bir kredi oranıyla oranı ile satışa sundu. Sinpaş'ın sunduğu 0.64 oran, 15 yıl vade ve ilk 12 ay ödemesiz planla İstanbul 'da Sinpaş Country Queen Bomonti , Gökorman, Metrolife, Finans Şehir Sinpaş Time; Ankara 'da Altınoran, Marina Ankara Ege Vadisi ve Bursa 'da Bursa Modern projelerinden ev sahibi olunabiliyor., "46 yıldır geliştirilen özgün projeler ve kazanılan sayısız ödülle Sinpaş hem marka hem de finansal kimliği büyütmüş hem de istihdam ve ekonomik kalkınmada aktif rol olarak Türkiye 'ye değer katmıştır. Birbirinin tekrarı olmayan Sinpaş projeleri yatırımcısını kalkındırırken proje geliştirdiği lokasyonlarda da bölgenin de her zaman gelişimine katkı sağlamıştır" dedi.