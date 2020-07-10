Kurumun "KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, başkanlıkta uzman yardımcılığı görevine atanacak personelin, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik, mimarlık fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yabancı fakültelerden mezun olması gerekecek.