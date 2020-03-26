KORONAVİRÜS İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Önceki gün yapılan açıklamada, Türkiye 'de şimdiye kadar 26 hastanın iyileştiği ve coronadan kurtulduğu bildirildi. Bakan Fahrettin Koca, 60 yaşından büyük iki vatandaşın yoğun bakımda 1 haftadan fazla kaldığını, virüsü yendiklerini ve taburcu olduklarını bildirdi.

Tüm dünyada coronadan kurtulan hasta sayısı ise 114 bin 870 olarak açıklandı.