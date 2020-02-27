40 fabrikayı dijitalleştirecek

1 milyon doları aşan yatırımın sonucu ortaya çıkan yerli robot otomasyon sistemi CUBEBOX ve üretim-verimlilik takip yazılımı Kapasitematik ile dikkatleri üzerine toplayan Tezmaksan, Win Eurasia için Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne kuracağı mini karanlık fabrika prototipi ile 122 ülkeden gelecek olan 78 bin sektör profesyoneline çalışmalarını sergileyecek. Tezmaksan, mini karanlık fabrika prototipindeki üretim sürecinin takibini ise Kapasitematik App uygulaması ile anlık olarak gerçekleştirecek. Tekmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, fuardaki böyle bir kurgunun amacının, "Türkiye'nin rekabetçi gücünü göstererek uluslararası arenada da Türk makinelerinin tercih edilmesini sağlamak olduğunu belirtti. 2019'da 20'yi aşkın fabrikayı dijitalleştirdiklerini, 150 makineyi de akıllı hale getirdiklerini aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti: "Şu anda bu makinelerden saniyede anlık 500 MB ile 1 GB arasında veri alıyoruz. 2020 için Türkiye'de 40 fabrikayı daha dijitalleştirip akıllı hale getireceğiz."
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