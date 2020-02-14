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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 Gazete

    Büyüme adımları meyve veriyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aralık 2019 itibarıyla sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8.6'lık artışın, büyüme trendinin başladığını gösterdiğini belirterek, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    Büyüme adımları meyve veriyor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aralık 2019 itibarıyla sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8.6'lık artışın, büyüme trendinin başladığını gösterdiğini belirterek, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için atılan adımların meyvelerini verdiğini vurguladı.

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