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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    20 girişimciye mentor olacak

    Teknopark , - (+) programı kapsamında 750 bin liralık destek alan 11 kurum arasında yer aldı. Bu destek çerçevesinde , 20 girişimciye 400 saati aşkın mentorluk desteği sunmaya hazırlanıyor.

    20 girişimciye mentor olacak
    Teknopark İstanbul, - (+) programı kapsamında 750 bin liralık destek alan 11 kurum arasında yer aldı. Bu destek çerçevesinde , 20 girişimciye 400 saati aşkın mentorluk desteği sunmaya hazırlanıyor. Teknopark Kuluçka Merkezi Yöneticisi Gürol Üzenç, "Bu destekle oluşturacağımız mentorluk programımızla uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli ürünler üreten ve pazarlayan, Ar-Ge odaklı yoğun girişimler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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