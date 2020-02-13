20 girişimciye mentor olacak

Teknopark İstanbul, TÜBİ- TAK Mentor Arayüzü (BİGG+) programı kapsamında 750 bin liralık destek alan 11 kurum arasında yer aldı. Bu destek çerçevesinde Teknopark İstanbul, 20 girişimciye 400 saati aşkın mentorluk desteği sunmaya hazırlanıyor. Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Yöneticisi Gürol Üzenç, "Bu destekle oluşturacağımız mentorluk programımızla uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli ürünler üreten ve pazarlayan, Ar-Ge odaklı yoğun girişimler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 13.02.2020 Gazete
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