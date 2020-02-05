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Muhtaca 43 destek

alanlara son 17 yılda sağlanan desteğin miktarı 339 milyar lira oldu. 2002'de 1.3 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi, 2019 sonunda 55 milyar lira olarak gerçekleşti.

Muhtaca 43 destek
Sosyal yardım alanlara son 17 yılda sağlanan desteğin miktarı 339 milyar lira oldu. 2002'de 1.3 milyar lira olan bütçesi, 2019 sonunda 55 milyar lira olarak gerçekleşti. Aile Bakanlığı 43 farklı türde sosyal yardım programı uyguluyor. 2019'daki yardımlardan bazıları şöyle:

65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımlarından 1 milyon 510 bin 293 kişi yararlandı. 10 milyar 191 milyon 85 bin lira ödendi.
517 bin 511 kişi için toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bakım yardımı yapıldı.
3 milyon 328 bin 704 vatandaşa şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında 1 milyar 4 milyon 594 bin lira ödendi.
22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira barınma yardımı yapıldı.

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