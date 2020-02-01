Bugünkü
Takvim

İklim kriziyle savaşıyor

Yaşar Topluluğu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2009'dan bu yana sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporluyor. İklim krizi ile mücadelenin gündemlerinde olduğunu belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, "Enerjinin verimli kullanımı, atık yönetimi ve suyun korunmasını önceliklendiriyoruz" dedi.

İklim kriziyle savaşıyor
Yaşar Topluluğu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2009'dan bu yana sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporluyor. İklim krizi ile mücadelenin gündemlerinde olduğunu belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, "Enerjinin verimli kullanımı, atık yönetimi ve suyun korunmasını önceliklendiriyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİklim kriziyle savaşıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri