İklim kriziyle savaşıyor

Yaşar Topluluğu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2009'dan bu yana sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporluyor. İklim krizi ile mücadelenin gündemlerinde olduğunu belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, "Enerjinin verimli kullanımı, atık yönetimi ve suyun korunmasını önceliklendiriyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 01.02.2020
- Gazete
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