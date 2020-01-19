TESK Başkanı Bendevi Palandöken, markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme katkısı nedeniyle coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması gerektiğini bildirdi. Palandöken, "Edirne'den Kars'a, Adana'dan Sinop'a dört bir yanda birbirinden farklı 17 ürün grubunda 464 ürün coğrafi işaretli. Bu sayının artması için teşvik amaçlı destekler sağlanmalı" dedi.
- Ekonomi
- 19.01.2020
- Gazete
Coğrafi ürün sayısı artırılsın
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme katkısı nedeniyle coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması gerektiğini bildirdi.
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