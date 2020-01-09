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Üç yıllık hayal gerçekleşti

'in Artuklu ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki ve 33 yaşındaki , açtıkları yemek salonuyla kendi işlerinin patronu oldu. Yöresel yemekler yapan 2 girişimci, şehir dışından da sipariş alıyor.

Üç yıllık hayal gerçekleşti
Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Sedef Gülay Erol ve 33 yaşındaki Perihan Altun, açtıkları yemek salonuyla kendi işlerinin patronu oldu. Yöresel yemekler yapan 2 girişimci, şehir dışından da sipariş alıyor. Erol, "Her şeyi arkadaşımla beraber yaptık" derken; Altun da "3 yıldır aklımızdaydı, şimdi hayata geçirdik" diye konuştu.

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