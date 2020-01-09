Üç yıllık hayal gerçekleşti

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Sedef Gülay Erol ve 33 yaşındaki Perihan Altun, açtıkları yemek salonuyla kendi işlerinin patronu oldu. Yöresel yemekler yapan 2 girişimci, şehir dışından da sipariş alıyor. Erol, "Her şeyi arkadaşımla beraber yaptık" derken; Altun da "3 yıldır aklımızdaydı, şimdi hayata geçirdik" diye konuştu.