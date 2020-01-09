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Sadakatsizlikte yeni dava gelebilir mi?

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sadakatsizlikte yeni dava gelebilir mi?
2 yıl süren boşanma davasının mağduruyum. 3 yıldır da ayrı yaşıyoruz. Yeni bir ilişki, eşim tarafından mahkemede delil gösterilir mi?
Yargıtay'ın 2015 yılında vermiş olduğu kararla, genel bir hukuk kuralı olan "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağı belirtilmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü, boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açarak, bunun mevcut dava ile birleştirilmesini talep edebilir.


SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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