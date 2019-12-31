Milyonlara 6 müjde Hükümet; vatandaşa, sanayiye destek veren yeni adımlar attı. Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1.6'ya çekildi. Yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı dün itibariyle yüzde 15'e indirildi.

Hükümet; vatandaşa, sanayiye destek veren yeni adımlar attı.



GECİKME ZAMMI YÜZDE 1.6: Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1.6'ya çekildi.



TECİL FAİZİ DÜŞTÜ: Yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı dün itibariyle yüzde 15'e indirildi.



KDV DESTEĞİ SÜRECEK: İmalat sanayii inşaat yatırımlarındaki KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2 yıl daha uzatıldı.



İNDİRİME DEVAM: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları çerçevesinde vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları sürecek.



VARLIK BARIŞI UZADI: , 6 ay daha devam edecek.



KÖMÜR YARDIMI: Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak.





Hazal ATEŞ vatandaşa, sanayiyedestek veren yeniadımlar attı.Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı yüzde 2'den'ya çekildi.Yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı dün itibariyle'e indirildi.İmalat sanayii inşaat yatırımlarındaki KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2 yıl daha uzatıldı.İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları çerçevesinde vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları sürecek. Varlık Barışı , 6 ay daha devam edecek.Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak. TÜM MANŞETLER