Milyonlara 6 müjde

Hükümet; vatandaşa, sanayiye destek veren yeni adımlar attı.
GECİKME ZAMMI YÜZDE 1.6: Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1.6'ya çekildi.
TECİL FAİZİ DÜŞTÜ: Yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı dün itibariyle yüzde 15'e indirildi.
KDV DESTEĞİ SÜRECEK: İmalat sanayii inşaat yatırımlarındaki KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2 yıl daha uzatıldı.
İNDİRİME DEVAM: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları çerçevesinde vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları sürecek.
VARLIK BARIŞI UZADI: Varlık Barışı, 6 ay daha devam edecek.
KÖMÜR YARDIMI: Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak.
Hazal ATEŞ
GECİKME ZAMMI YÜZDE 1.6: Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1.6'ya çekildi.
TECİL FAİZİ DÜŞTÜ: Yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı dün itibariyle yüzde 15'e indirildi.
KDV DESTEĞİ SÜRECEK: İmalat sanayii inşaat yatırımlarındaki KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2 yıl daha uzatıldı.
İNDİRİME DEVAM: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları çerçevesinde vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları sürecek.
VARLIK BARIŞI UZADI: Varlık Barışı, 6 ay daha devam edecek.
KÖMÜR YARDIMI: Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak.
Hazal ATEŞ
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