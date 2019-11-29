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Kuzu Effect’in AVM’si açıldı

Kuzu Grup’un Ankara Oran’da hizmete açtığı Kuzu Effect AVM, 35 bin metrekare kiralanabilir alanda 102 seçkin marka, kafe ve restoranlara ev sahipliği yapıyor.

Kuzu Effect’in AVM’si açıldı
KUZU Grup'un Ankara'da Toplu Konut İdaresi'yle birlikte hayata geçirdiği Kuzu Effect projesinde yer alan Kuzu Effect AVM, açıldı. Çankaya Oran'da yükselen, orman ve Eymir Gölü manzarasına sahip proje, Mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. 35 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan Kuzu Effect AVM, 102 marka ile kafe ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, İstanbul'un en iddialı projesi Sea Pearl Ataköy'ün ardından Ankara'nın da en iddialı projesi Kuzu Effect'i hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kuzu Effect AVM ile hükümetimizin özellikle üzerinde durduğu istihdama önemli katkı sağlayarak yaklaşık bin 150 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Tüm bunların ötesinde yurt dışında üstlendiğimiz projelerle de ülkemize döviz kazandırıp, istihdama önemli katkı sağlıyoruz."

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