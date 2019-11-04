Rekabete vergi desteği Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7.5'lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

T urkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7.5'lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi. Yurt dışı merkezli firmaların vergiye tabi olmadığını belirten Erkan, "Uygulama eşit rekabet ortamı yaratacak. Aynı hizmeti sunan yabancı ve yerli aynı oranda vergi ödeyecek" dedi. Turkcell'in hizmetlerinin uygulamadan etkilenmeyeceğini anlatan Erkan, "Dijital servislerimizde fiyat artışına yol açmayacak" diye konuştu.