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Konaklama vergisi değişti

Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ve gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren vergi paketinin Meclis maratonu sürüyor.

Konaklama vergisi değişti
Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ve gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren vergi paketinin Meclis maratonu sürüyor. Tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önceki gün 31 maddesi kabul edildi. Komisyonda, yüzde 2 olarak planlanan konaklama vergisinde değişiklik yapıldı. Kişi başına gecelik vergi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18; 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 lira olacak. 12 yaşından küçükler için vergi alınmayacak.

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