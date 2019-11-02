Konaklama vergisi değişti

hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ve gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren vergi paketinin Meclis maratonu sürüyor. Tasarının'nda önceki gün 31 maddesi kabul edildi. Komisyonda, yüzde 2 olarak planlanan konaklama vergisinde değişiklik yapıldı. Kişi başına gecelik vergi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için; 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler içinolacak. 12 yaşından küçükler için vergi alınmayacak.