İhracatçı KOBİ’ye sigorta desteği Türk Eximbank, ihracatçı KOBİ’lere finansmanın yanı sıra sigorta desteği de veriyor. Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, ‘Alacakların yüzde 90’ına kadarlık kısmını garanti ediyoruz’ dedi.

KOBİ'lerin ihracat yapması finansman ve sigorta gibi imkanlarla kolaylaşıyor. Türk Eximbank'ın Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, tüm şubelerinin KOBİ'lere hem finansal açıdan destek vermek hem de ihracata hazır hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.



DÜŞÜK FAİZ ORANI

TL kredi kaynaklarının piyasadaki faiz oranlarının altında olduğunu aktaran Gültekin, "Yaklaşık 8 milyar liralık bir özkaynağımız var. Bunun hemen hemen tamamını KOBİ'lerimize kullandırıyoruz. Finansman maliyetimiz çok düşük düzeyde" dedi. İhracatta sigorta desteğinin de önemine dikkat çeken Gültekin, "İhracatçı KOBİ'lerimizin önemli sorunlarından birisi, farklı ülkelerdeki alıcılarının finansal durumları hakkında bilgi sahibi olamamaları. Biz de 'Gelin riskleri biz alalım. Sigorta yapalım, siz gönül rahatlığıyla ihracat yapın' diyoruz" ifadesini kullandı. Gültekin, şöyle konuştu: "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz."



​49 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Her ihracatçıya ulaşarak imkanlarını anlatmak istediklerini belirten Gültekin, şunları söyledi: "İhracatın şu anda yüzde 26 civarındaki kısmını destekliyoruz. Yıl sonuna kadar yüzde 27'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Yüzde 1'lik her bir dilim milyarlarca doları ifade ediyor. Yıl sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 49 milyar dolarlık bir desteğimiz olacak. 19 milyar doları sigorta, kalan kısmı kredi şeklinde olacak. 12 bin 500 ihracatçıya ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda 11 bin 500 civarındayız. Yıl sonuna kadar bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz."