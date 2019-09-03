13 ülkeye kahve satıyor Adıyaman'da restoranında yemeklerin ardından müşterilerine kahve ikram eden işletmeci Berkan Yapıcı, ikramlığının tadını beğenmediği için başladığı kahve üretimiyle 13 ülkeye ihracat yapar hale geldi.

Adıyaman'da restoranında yemeklerin ardından müşterilerine kahve ikram eden işletmeci Berkan Yapıcı, ikramlığının tadını beğenmediği için başladığı kahve üretimiyle 13 ülkeye ihracat yapar hale geldi. Organize sanayi bölgesinde bin 500 metrekare kapalı alanda fabrikasını kuran Yapıcı, ürününü Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediyor. Yapıcı, üretimde iyi bir noktaya geldiklerini ve Türkiye'nin her ilinde bayiliklerinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Ortadoğu ülkelerine Osmanlı ve dibek kahvelerini ihraç ediyoruz. Yaz mevsiminde aylık 5 ila 10 ton kahve üretiyoruz. Kış döneminde ise günlük 2.5 ton üretimimiz oluyor. Bu yılın 8 ayında yaklaşık 450-500 ton kahve ürettik."