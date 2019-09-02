Azerbaycan’a vizesiz seyahat

Azerbaycan ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması dünden itibaren uygulanmaya başladı. Anlaşma uyarınca iki ülke vatandaşları, 30 güne kadar seyahatlerinde herhangi bir vize işlemine tabi tutulmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Bu bizim gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu gösteren önemli bir adım" dedi.
- Ekonomi
- 02.09.2019
- Gazete
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