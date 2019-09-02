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11 milyon turiste yaklaştı

'nin en önemli girdisi kaynaklarından sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki , 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl, yüzde 16.66'lik artış yaşandı.

Antalya 11 milyon turiste yaklaştı
Türkiye'nin en önemli girdisi kaynaklarından sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl, yüzde 16.66'lik artış yaşandı.

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