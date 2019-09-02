Antalya 11 milyon turiste yaklaştı

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl, yüzde 16.66'lik artış yaşandı.
- Ekonomi
- 02.09.2019
- Gazete
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