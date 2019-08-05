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  • 06.08.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 09:52

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği mı çıkacak mı?

Yasasının 2019 itibariyle ne durumda olduğunu merak eden emekli vatandaşlar, konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için özellikle son anlarda sık sık internet araması yapıyor. Peki, ? İşte haberin ayrıntıları… Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım.

Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi intibak ile ilgili flaş gelişmeleri yakından takip ediyor. İntibak zammı ile ilgili bilgileri haberimizde verdik. Öncelikle intibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Fakat Meclis şuan tatilde. İntibak zammı ile hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor.

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