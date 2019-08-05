Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi intibak ile ilgili flaş gelişmeleri yakından takip ediyor. İntibak zammı ile ilgili bilgileri haberimizde verdik. Öncelikle intibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Fakat Meclis şuan tatilde. İntibak zammı ile hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor.