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  • 18.07.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:44

bugün yükseliyor! 18 Temmuz gramı, gram, çeyrek, tam ne kadar?

Yükselişe geçen 259,5 lira seviyesinde dengelendi. ise 428 liradan satışa sunuluyor. ’da, dün kapanışta çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 258,4 liradan işlem gördü. Altın fiyatları doların yükselmesiyle hafif gerilerken, Fed'den faiz indirim beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki ticarete ilişkin belirsizlikler kayıplarını sınırladı. Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün son dakika yükseliyor! 18 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları artışa geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,11 azalışla 258,4 liradan tamamladı. Gram altın bugüne 259,5 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın serbest piyasada 428 liradan alıcı buluyor. İşte 18 Temmuz güncel altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur.

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