Devlet evlenenlerin yanında. Yetim kız çocuklarına 24 maaş peşin ödeme yapılırken, çeyiz hesabı açıp düzenli birikim yapan çiftlere de 18 bin liraya varan devlet katkısı veriliyor. Evlenmeyi düşünen gençler için devlet çeyiz hesabına para yatıranlara katkı payı ödemesi gerçekleştiriyor. 18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar hesap açtırabiliyor ve 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapması gerekiyor. 18 yaşından küçükler adına ise velisi hesap açtırabilir. Çeyiz hesabı açtırabilmek için daha önce evlenmemiş olmak da gerekiyor. 24 yaşını doldurmadan ve 25 yaşına girmeden önce de çeyiz hesabı açtırılabilir.