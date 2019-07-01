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  • 01.07.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 14:16

! nasıl açılır kimler başvurabilir? ne kadar?

Devlet, gençlerin, evlilik hazırlıkları için oluşturacakları birikime destek olmak amacıyla üç yıl önce çeyiz hesabı uygulamasını başlattı ve çeyiz hesabı açtıranlara katkı yapmaya başladı. Böylece tasarrufların artması da sağlanmış oldu. Peki nedir, nasıl açılır kimler başvurabilir? kaç para, ne zaman ödenecek? Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor.

Evlenene çifte destek

Devlet evlenenlerin yanında. Yetim kız çocuklarına 24 maaş peşin ödeme yapılırken, çeyiz hesabı açıp düzenli birikim yapan çiftlere de 18 bin liraya varan devlet katkısı veriliyor. Evlenmeyi düşünen gençler için devlet çeyiz hesabına para yatıranlara katkı payı ödemesi gerçekleştiriyor. 18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar hesap açtırabiliyor ve 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapması gerekiyor. 18 yaşından küçükler adına ise velisi hesap açtırabilir. Çeyiz hesabı açtırabilmek için daha önce evlenmemiş olmak da gerekiyor. 24 yaşını doldurmadan ve 25 yaşına girmeden önce de çeyiz hesabı açtırılabilir.

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HaberlerEkonomi HaberleriEvlenene çifte destek! 2019 çeyiz hesabı nasıl açılır kimler başvurabilir? Çeyiz hesabı devlet katkısı ne kadar?
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