Uluslararası gıda firmalarının, Türkiye'de aynı marka ve logoyla Batı ülkelerinden daha düşük besin değerine sahip ürünler üretmesi Twitter'da büyük tepki çekti. Unilever, Nestle, Frito Lay, Ferrero gibi uluslararası dev markaların çifte standart uygulamaları, 'Türk'ün canı patlıcan mı?' dedirtti.
Algida (Unilever): Twister dondurmasında İngiltere'deki süt oranı yüzde 13, Türkiye'deki süt oranı ise sadece yüzde 1. Türkiye'deki Twister'da meyve püresi oranı yüzde 0.4 iken, bu oran İngiltere'de yüzde 11.
Nesquik (Nestle): Türkiye'deki Nesquik markalı buğday ve mısır gevreğinde B1, B2, B3, B6, Folik Asit ve B5 vitaminleri bulunuyor. İngiltere'deki üründe ise fazladan D vitamini bulunuyor.
Doritos (Frito Lay): ABD'deki Doritos cipslerle Türkiye'dekiler karbonhidrat, protein ve tuz miktarları açısından çok önemli fark göstermiyor. Ancak Türkiye'deki Doritos'ta 100 gramlık pakette 0.17 gram trans yağ bulunuyor. Oran yüzde 1'i geçmediği için paketin üzerine 'Trans yağ içermez' yazıyor.
Nutella (Ferrero): Türkiye'deki 'Nutella'ların üzerinde trans yağ miktarı '0.1 gramdan az' şeklinde yazılmış. ABD ve Batı Avrupa'daki ürünlerde ise trans yağ miktarı 0 gram olarak görünüyor.
Algida (Unilever): Twister dondurmasında İngiltere'deki süt oranı yüzde 13, Türkiye'deki süt oranı ise sadece yüzde 1. Türkiye'deki Twister'da meyve püresi oranı yüzde 0.4 iken, bu oran İngiltere'de yüzde 11.
Nesquik (Nestle): Türkiye'deki Nesquik markalı buğday ve mısır gevreğinde B1, B2, B3, B6, Folik Asit ve B5 vitaminleri bulunuyor. İngiltere'deki üründe ise fazladan D vitamini bulunuyor.
Doritos (Frito Lay): ABD'deki Doritos cipslerle Türkiye'dekiler karbonhidrat, protein ve tuz miktarları açısından çok önemli fark göstermiyor. Ancak Türkiye'deki Doritos'ta 100 gramlık pakette 0.17 gram trans yağ bulunuyor. Oran yüzde 1'i geçmediği için paketin üzerine 'Trans yağ içermez' yazıyor.
Nutella (Ferrero): Türkiye'deki 'Nutella'ların üzerinde trans yağ miktarı '0.1 gramdan az' şeklinde yazılmış. ABD ve Batı Avrupa'daki ürünlerde ise trans yağ miktarı 0 gram olarak görünüyor.
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