Türkiye Ziraat Odaları Birliği son 14 günde gıda ürünlerindeki fiyat değişimlerini açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, son 14 günde gıda ürünlerindeki fiyat değişimlerini açıkladı. Marketlerde 15 Mayıs-29 Mayıs'ta 5 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 17 ürünün fiyatında azalış, 14'ünün fiyatında ise artış gerçekleştiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu: "En çok fiyat düşüşü yüzde 44.39 ile en fazla salatalıkta meydana geldi. Bunu yüzde 39.43 ile sivri biber, yüzde 36.7 ile domates izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 9.1 ile Antep fıstığında oldu. Üreticide 3 ürünün fiyatı arttı."
- Ekonomi
- 01.06.2019
- Gazete
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