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  • 05.05.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 11:50

2019 ve Bağkur emekli maaşı nasıl alınır? Çifte emekli maaşı kimler alabilir başvuru alma şartları nedir?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir haber geldi. Yargıtay, hem annesinden hem de babasından yetim aylığı alan kadının maaşlarından birini kesen ve daha önce ödenen parayı tahsil etmek isteyen ’yı haksız buldu. Böylece SGK ve Bağkur emeklilerine alma yolu açıldı. Çünkü karar emsal teşkil ediyor. Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki 2019 SGK SSK Bağkur nasıl alınır? Çifte emekli maaşı kimler alabilir başvuru alma şartları nedir?

2019 SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı çift maaş nasıl alınır? Çifte emekli maaşı kimler alabilir başvuru alma şartları nedir? Yargıtay'ın son kararı da anne ve babadan alınan çift maaşın kesilemeyeceğini ortaya koydu. İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki F.Y, Bağkur statüsünde olan annesinden aldığı yetim aylığı SGK tarafından iptal edilip ayrıca bu paranın iadesi için babasından Emekli Sandığı kapsamında aldığı yetim maaşından kesinti yapılınca konuyu yargıya taşıdı. Ölen anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Buna dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı da deniyor. Bazı durumlarda iki hatta üç maaş alma hakkı var. Çoğu kişi bir maaş alırken diğerinin kesileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı çift maaş nasıl alınır? Çifte emekli maaşı kimler alabilir başvuru alma şartları nedir?
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