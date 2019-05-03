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Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak. Peki ek ödeme tutarlarında görülecek artış emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? SSK, Bağ-kur ve Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...

03.05.2019 07:49 - Son Güncelleme: 03.05.2019 07:49
Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Tüm emeklilerin gelirleri Temmuz'da artacak.

Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Hem maaşlar hem de ek ödemeler yükselecek.

Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen emekliler maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor.

Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Her ay verilen bu ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağından zamlanacak.

Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da halen bin 224 lira 81 kuruş seviyesinde bulunurken, Temmuz'da yükselecek.

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