Emekliye 215 TL ek ödeme zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak. Peki ek ödeme tutarlarında görülecek artış emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? SSK, Bağ-kur ve Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...
03.05.2019 07:49
- Son Güncelleme: 03.05.2019 07:49
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